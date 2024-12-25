 محمد رجب يوجه رسالة لمخرج مسلسل الحلانجي: فخور بالعمل معك

محمد رجب برفقة المخرج معتز حسام في كواليس مسلسل الحلانجي

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تفاصيل شخصية محمد رجب في مسلسل الحلانجي

محمد رجب يعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - وجه الفنانرسالة شكر لمخرج مسلسله الجديد " الحلانجي"، وهو العمل الذي سوف ينافس به " رجب" فيومن خلال الرسالة عدد النجم محمد رجب المزايا التي يتمتع بها المخرج معتز حسام، منها المساحة التمثيلية الكبيرة التي تركها له أثناء تصوير مشاهده الأمر الذي جعله في حالة من السعادة والاستمتاع بهذا المسلسل.وشارك الفنان محمد رجب متابعيه عبر صفحته الرسمية على " انستغرام" صورة تجمعه بالمخرج معتز حسام من كواليس مسلسل " الحلانجي، وعلق بالقول " الحياة تجارب والتجارب تعلمك تشوف وأنا شوفت كتير ولأول مرة بحس إن كل المواقف الرجولة والالتزام والتفاني والموهبة مجتمعة في شخص واحد.هو المخرج معتز حسام "وتابع " بشكرك باصاحبي على إنك بتديني المساحة إني أتفرغ للعمل فقط وأستمتع بيه، ودايمًا داعم لفريق العمل. بجد، فخور بالعمل معاك وبحترمك على المستوى الإنساني والفني.. حبك لحلمك وإصرارك على تحقيقه حاجة ملهمة. بشكرك وبشكر كل فريق العمل وبشكر الشركة المنتجة التوفيق من عند الله MGR .ويعيد مسلسل " الحلانجي" النجم محمد رجب للمنافسة الدرامية الرمضانية ،وذلك بعد غياب استمر لمدة 5 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل "علامة استفهام" إنتاج عام 2019ويطل " رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافهوتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة، ومن المُقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المقبل، فور الانتهاء من التحضيرات كافة، وتسكين كل الأدوار والتعاقد مع الفنانين.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، كلّ من أيتن عامر ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهينوخلال الأيام الماضية أعلن الفنان محمد رجب عن عودته للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد من خلال عمل يحمل اسم "كوكتيل"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك، وإنتاج أحمد السبكي،وتأتي عودة "رجب" للسينما بعد غياب دام قرابة الـ6 سنوات، وذلك بعد آخر فيلم وهو "بيكا" الذي عرض عام 2018لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».