 محمد رجب يوجه رسالة لمخرج مسلسل الحلانجي: فخور بالعمل معك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - وجه الفنان محمد رجب رسالة شكر لمخرج مسلسله الجديد " الحلانجي" معتز حسام، وهو العمل الذي سوف ينافس به " رجب" في المارثون الدرامي الرمضاني المقبل2025 .
ومن خلال الرسالة عدد النجم محمد رجب المزايا التي يتمتع بها المخرج معتز حسام، منها المساحة التمثيلية الكبيرة التي تركها له أثناء تصوير مشاهده الأمر الذي جعله في حالة من السعادة والاستمتاع بهذا المسلسل.
وتابع " بشكرك باصاحبي على إنك بتديني المساحة إني أتفرغ للعمل فقط وأستمتع بيه، ودايمًا داعم لفريق العمل. بجد، فخور بالعمل معاك وبحترمك على المستوى الإنساني والفني.. حبك لحلمك وإصرارك على تحقيقه حاجة ملهمة. بشكرك وبشكر كل فريق العمل وبشكر الشركة المنتجة التوفيق من عند الله MGR .
ويطل " رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافه
وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة، ومن المُقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المقبل، فور الانتهاء من التحضيرات كافة، وتسكين كل الأدوار والتعاقد مع الفنانين.
ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، كلّ من أيتن عامر ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ومن خلال الرسالة عدد النجم محمد رجب المزايا التي يتمتع بها المخرج معتز حسام، منها المساحة التمثيلية الكبيرة التي تركها له أثناء تصوير مشاهده الأمر الذي جعله في حالة من السعادة والاستمتاع بهذا المسلسل.
محمد رجب برفقة المخرج معتز حسام في كواليس مسلسل الحلانجيوشارك الفنان محمد رجب متابعيه عبر صفحته الرسمية على " انستغرام" صورة تجمعه بالمخرج معتز حسام من كواليس مسلسل " الحلانجي، وعلق بالقول " الحياة تجارب والتجارب تعلمك تشوف وأنا شوفت كتير ولأول مرة بحس إن كل المواقف الرجولة والالتزام والتفاني والموهبة مجتمعة في شخص واحد.هو المخرج معتز حسام "
وتابع " بشكرك باصاحبي على إنك بتديني المساحة إني أتفرغ للعمل فقط وأستمتع بيه، ودايمًا داعم لفريق العمل. بجد، فخور بالعمل معاك وبحترمك على المستوى الإنساني والفني.. حبك لحلمك وإصرارك على تحقيقه حاجة ملهمة. بشكرك وبشكر كل فريق العمل وبشكر الشركة المنتجة التوفيق من عند الله MGR .
https://www.instagram.com/p/DEATGI9oZZS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEATGI9oZZS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEATGI9oZZS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاصيل شخصية محمد رجب في مسلسل الحلانجيويعيد مسلسل " الحلانجي" النجم محمد رجب للمنافسة الدرامية الرمضانية ،وذلك بعد غياب استمر لمدة 5 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل "علامة استفهام" إنتاج عام 2019
ويطل " رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافه
وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة، ومن المُقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المقبل، فور الانتهاء من التحضيرات كافة، وتسكين كل الأدوار والتعاقد مع الفنانين.
ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، كلّ من أيتن عامر ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين
محمد رجب يعود للسينما بعد غياب 6 سنواتوخلال الأيام الماضية أعلن الفنان محمد رجب عن عودته للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد من خلال عمل يحمل اسم "كوكتيل"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك، وإنتاج أحمد السبكي،وتأتي عودة "رجب" للسينما بعد غياب دام قرابة الـ6 سنوات، وذلك بعد آخر فيلم وهو "بيكا" الذي عرض عام 2018
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».