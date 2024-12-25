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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء الجمعة باردة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وقال الحصيني عبر حسابه بمنصة «إكس» : “وفقاً للنماذج
الأجواء المتوقعة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، ليلة الجمعة باردة ليلاً وتزيد البرودة فجراً خارج المدن على معظم المناطق والمرتفعات والخليج” .
وأضاف: ” أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا يومي الجمعة والسبت على الوسطى والشرقية وشرق الغربي، ومعتدلًا نهارًا الجمعة على الشمالية” .
وفي وقت سابق، توقع الحصيني عن قدوم موجة برد قطبية خلال الأيام المقبلة، وستؤثر على العديد من مناطق المملكة والخليج .