شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء الجمعة باردة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني عبر حسابه بمنصة «إكس» : “وفقاً للنماذج

الأجواء المتوقعة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، ليلة الجمعة باردة ليلاً وتزيد البرودة فجراً خارج المدن على معظم المناطق والمرتفعات والخليج” .

وأضاف: ” أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا يومي الجمعة والسبت على الوسطى والشرقية وشرق الغربي، ومعتدلًا نهارًا الجمعة على الشمالية” .

وفي وقت سابق، توقع الحصيني عن قدوم موجة برد قطبية خلال الأيام المقبلة، وستؤثر على العديد من مناطق المملكة والخليج .