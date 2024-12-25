شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة بأكتاو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين ولجمهورية أذربيجان حكومةً وشعبًا إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت سلطات كازاخستان قد أعلنت أن طائرة ركاب متجهة من أذربيجان إلى روسيا تحطمت قرب مدينة أكتاو اليوم (الأربعاء)، وعلى متنها 62 راكبًا وطاقم من خمسة أفراد، مشيرة إلى نجاة 25 منهم.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إن إدارة الإطفاء أخمدت الحريق، وإن الناجين يتلقون الرعاية في مستشفى قريب.