شكرا لمتابعة خبر عن ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بقصر الصافرية، اليوم، ‎صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

‏‎ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله ـ.

‏‎وقد رحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

‏‎كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله ـ.