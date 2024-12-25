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شكرا لمتابعة خبر عن ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بقصر الصافرية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.
ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله ـ.
وقد رحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.
كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله ـ.