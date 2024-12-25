دنيا سمير غانم تتعاون مع المخرج أحمد الجندي في 3 مشاريع فنية خلال 2025

موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تُعد الفنانة، واحدة من أبرز الفنانات اللاتي يُفضلن الاستقرار نوعًا ما، وهو الأمر الذي ينعكس في اختيارتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُكرر تعاونها مع المنتجوابنه محمد، في مشاريعها الفنية الجديدة، سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون، حيث جاء ذلك بعد سنوات طويلة من التعاون مع المنتجقبل القطيعة معه.وتدخل دنيا سمير غانم، في العام الميلادي الجديد 2025، بـ 3 مشاريع فنية دفعة واحدة، وجمعيها مع المنتج أحمد السبكي، وكذلك المخرج أحمد الجندي، إذ تتعاون معهما في مسرحية، وفيلم، ومسلسلوتفتتح دنيا سمير غانم، العام الجديد، بالوقوف على خشبة المسرح، حيث ستُقدم مسرحية جديدة بعنوان "مكسرة الدنيا"، وذلك ضمن فاعليات، بالمملكة العربية السعودية ، على مسرح محمد العلي، لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً في الفترة من 3 إلى 7 يناير 2025.

وتُجسد دنيا خلال الأحداث، شخصية "حلويات"، والتي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ أمام ذاتها، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على الأرض.

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم، كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، عبد الرحمن حسن "ظاظا"، وهي من إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي وابنه محمد.

"عايشة الدور" في رمضان 2025

كما تتعاون مع أحمد السبكي وأحمد الجندي، في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد بعنوان "عايشة الدور"، حيث تواصل مرحلة التحضيرات حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير في يناير المقبل.

وتظهر دنيا خلال أحداث "عايشة الدور" بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وينتمي إلى المسلسلات الـ15 حلقة.

"روكي الغلابة" في عيد الفطر 2025

كما تُقارب على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة" الذي شهد تأجيلًا أكثر من مرة، حيث كان من المُقرر طرحه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجل إلى موسم رأس السنة، حتى قررت شركة الإنتاج تأجيله مرة ثالثة إلى موسم أفلام عيد الفطر 2025.

ويُجسد محمد رضوان، خلال أحداث فيلم "روكي الغلابة" دور المدرب المسؤول عن تدريب دنيا سمير غانم، في رياضة الملاكمة، ويدفعها دوماً للمضي قدماً، كونه يؤمن بموهبتها، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المواقف الصعبة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كلًّ من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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