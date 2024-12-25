أفلام شبابية في دور العرض قريبًا.. أبرزها 6 أيام لـ أحمد مالك وآية سماحة

"لأول مرة" يجمع تارا عماد وعمر الشناوي

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أحمد مالك وآية سماحة في "6 أيام"

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ترقب لفيلم "سيكو سيكو"

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أحمد داش ومايان السيد في "نجوم الساحل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تشهدخلال الفترة القليلة المُقبلة، تواجدًا ملحوظًا، والتي تعتمد في بطولتها بشكلٍ كبير على الممثلين الشباب، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمبجزأيه الأول والثاني، وتربعه على عرش الإيرادات.وتستقبل صالات السينما، قريبًا، 4 أفلام شبابية، في مقدمتها فيلمبطولة تارا عماد، ويُشاركها البطولة كلّ من: عمر الشناوي ، رانيا منصور، نبيل عيسى ، فيدرا، عايدة رياض، والعمل من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ومن إنتاج رأفت توماس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية.كما جرى الإعلان عن اختياره للمنافسة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي ستقام فعالياتها في الفترة من 9 وحتى 14 يناير المقبل.وبدأ مؤخرًا الثنائي أحمد مالك وآية سماحة، تصوير فيلم جديد بعنوان "6 أيام"، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية، بينما لم يتحدد بعد موعد طرحه في صالات السينما.ويأتي ذلك، بعدما قدّم أحمد مالك، فيلمًا من بطولته، يحمل اسم "عنها"، نافس به في دور العرض خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه حقق أرقامًا متواضعة في شباك التذاكر، وشاركه البطولة كلّ من: ندى الشاذلي، فدوى عابد وآخرين، والعمل تأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى "درية"، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.أما آية سماحة، نافست مؤخرًا بفيلمٍ من بطولتها، بعنوان "وداعًا حمدي" وشاركها البطولة كلّ من: شيرين رضا، إنتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.وتدور الأحداث، حول "تماضر" التي تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يُدعى "حمدي"، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.وانتهى الثنائي عصام عمر وطه دسوقي، من تصوير فيلم "سيكو سيكو"، مطلع الأسبوع الجاري، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما كان من المُقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، إلا أنه تأجل لحين الانتهاء من التصوير.ويُعد هذا الفيلم هو أول بطولة لكلٍ من عصام عمر وطه دسوقي في السينما بعدما أثبتا موهبتهما في الأعمال التلفزيونية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.يلتقي الثنائي أحمد داش ومايان السيد، في فيلمٍ جديد من بطولتهما، يحمل اسم "" انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف السيد، ومن المُفترض طرحه في دور العرض في وقتٍ لاحق من عام 2025، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

ونشر المؤلف محمد جلال، عبر حسابه على إنستغرام قبل أسابيع قليلة صورة من كواليس التحضير، وعلق عليها بقوله: "بداية تصوير فيلم (نجوم الساحل).. دعواتكم". ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد داش ومايان السيد، كلّ من علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، تميم حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

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"السيد رامبو" في صالات السينما يوم 1 يناير

وبعد عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية المختلفة ما بين فينيسيا والسعودية وبلجيكا والعراق وتونس، تستقبل دور العرض في مصر، فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، اعتبارًا من 1 يناير المقبل، على أنّ يُطرح في العالم العربي يوم 9 من الشهر ذاته.

وتدور الأحداث حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

الفيلم بطولة: عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وتأليف وإخراج خالد منصور.



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