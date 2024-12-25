شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 مقابل الجنيه المصرى استقراره فى تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.83 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع .

و جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع و بنك مصر سعر للشراء 50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.