أفادت قناة "إل بي سي أي"، نقلا عن مصادر، بأنه من المرتقب أن يزور المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لبنان في مطلع العام المقبل للمساعدة في تتفيذ اتفاق وقف النار في لبنان.
وذكرت أن أجواء اجتماع السراي الحكومي الذي شاركت فيه اللجنة التقنية لمراقبة تنفيذ الاتفاق "كانت إيجابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "LBCI": زيارة مرتقبة لهوكشتاين مطلع العام المقبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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