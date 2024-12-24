مصادر "LBCI": زيارة مرتقبة لهوكشتاين مطلع العام المقبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت قناة "إل بي سي أي"، نقلا عن مصادر، بأنه من المرتقب أن يزور المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لبنان في مطلع العام المقبل للمساعدة في تتفيذ اتفاق وقف النار في لبنان.

وذكرت أن أجواء اجتماع السراي الحكومي الذي شاركت فيه اللجنة التقنية لمراقبة تنفيذ الاتفاق "كانت إيجابية".