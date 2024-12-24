الحلبي: لتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات

إعتبر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ان "المدارس والمؤسسات التربوية هي صروح للعلم ولخدمة المجتمع، ولا يجوز ان تتعرض للأضرار ولردود الفعل والتشفي تحت أي حجة ، ومهما بلغت الخلافات في الرأي".

ودعا المعنيين إلى" تحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات، خصوصا وأن العدو الاسرائيلي هدم عشرات المدارس واصاب المئات بأضرار، وأن ترميمها او اعادة بناء الموسسات المهدمة يتطلب تمويلا كبيرا ووقتا طويلا مما يحرم التلاميذ من فرصة التعلم".