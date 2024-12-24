إعتبر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ان "المدارس والمؤسسات التربوية هي صروح للعلم ولخدمة المجتمع، ولا يجوز ان تتعرض للأضرار ولردود الفعل والتشفي تحت أي حجة ، ومهما بلغت الخلافات في الرأي".
ودعا المعنيين إلى" تحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات، خصوصا وأن العدو الاسرائيلي هدم عشرات المدارس واصاب المئات بأضرار، وأن ترميمها او اعادة بناء الموسسات المهدمة يتطلب تمويلا كبيرا ووقتا طويلا مما يحرم التلاميذ من فرصة التعلم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: لتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.