البابا فرنسيس فتح الباب المقدس لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان وأطلق يوبيل 2025: لينفتح الاعداء على الحوار

أطلق البابا فرانسيس "العام المقدس للكنيسة الكاثوليكية" يوبيل 2025 في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
وفي احتفال مهيب عشية عيد الميلاد، فتح البابا فرنسيس الباب المقدس، الذي يكون عادة مغلقا من الداخل، ويمر من خلاله، حيث يترأس بعد ذلك قداس عشية الميلاد.
وقال قبيل فتح الباب إن "الخطوات التي نتخذها الآن هي خطوات الكنيسة كلها".
وأضاف "لينفتح الاعداء على الحوار ويجتمع الشعوب على الوئام".
وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية عادة بالعام المقدس، المعروف أيضا باسم عام اليوبيل، كل 25 عاما، حيث يمكن الحصول على الغفران ومحو خطايا المؤمنين من خلال الصلاة والتوبة خلال العام المقدس.
هذا، ويترأس البابا فرنسيس قداس عشية عيد الميلاد.
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