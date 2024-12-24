شكرا لقرائتكم خبر عن وباء محتمل.. حمى "لاسا" تقتل 190 شخصًا في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - لقي 190 شخصًا نيجيريًا مصرعهم خلال 2024 وذلك بسبب تفشي حمى لاسا.وأوضح رئيس مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا جيدي إدريس خلال مؤتمر صحفي بأبوجا اليوم، أنه جرى تسجيل 1154 إصابة بحمى لاسا في ست محافظات نيجيرية.وأكد أن التقييم الذي أجراه المركز صنف مخاطر المرض على أنها مرتفعة مما دفع إلى تفعيل مركز عمليات الطوارئ لمواجهة تفشي المرض.وأشار "إدريس" إلى أن المركز سيعمل على ضمان التنسيق للسيطرة على تفشي المرض وإدارته.وتصنف منظمة الصحة العالمية حمى "لاسا" مرضًا ذا أولوية بسبب احتمال أن يتحول إلى وباء وعدم وجود لقاحات معتمدة لعلاجه.