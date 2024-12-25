الامارات | فوائد صحية يومية لـ"الذهب الأخضر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ زيت الزيتون أو "الذهب الأخضر" ،كما يطلق عليه الكثير، أحد أكثر زيوت شهرة في جميع أنحاء العالم، إذ يحظى بإقبال كبير بسبب نكهته الغنية وفوائده الصحية العديدة.

وتدرج العديد من الشعوب زيت الزيتون في أنظمتها الغذائية اليومية، لما يتميز به من فوائد مذهلة، حسب ما ذكر موقع "إيتينغ ويل".

فماهي فوائده اليومية؟

حماية القلب: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة العظام: يحتوي هذا الزيت على البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تُعزز تكوين العظام وتقلل من خطر فقدان الكتلة العظمية، مما يفيد بشكل خاص الأشخاص المعرضين لهشاشة العظام.

تقليل الالتهابات: يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بفضل مكوناته مثل الأوليوكانثال وحمض الأوليك.

الوقاية من التدهور الإدراكي: قد يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول نصف ملعقة كبيرة يوميا قد يقلل خطر الوفاة الناتجة عن الخرف بنسبة 28 في المئة.

حماية المفاصل: يمكن أن يساعد هذا الزيت في تحسين مرونة المفاصل والوقاية من التهاب المفاصل بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تشير أبحاث إلى أن زيت الزيتون يحتوي على مركبات كيميائية نباتية قد تقلل من تكوين الأورام السرطانية.