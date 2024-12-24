الجيش: توقيف 3 مواطنين في منطقة خلدة لترويجهم عملات مزورة

اعلنت قيادة الجيش-مديرية التوجيه، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة – جبل لبنان أوقفت المواطنين (ح.ع.) و(ح.ش.) و(م.د.) لترويجهم عملات مزورة، كما أن الأول متورط في تعاطي المخدرات. وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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