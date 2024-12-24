شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، الأجزاء الشمالية من باكستان.يأتي ذلك بعد يوم من زلزال مماثل ضرب المناطق نفسها وبالقوة نفسها.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 225 كيلومترًا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وشعر السكان بالزلزال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان بما في ذلك منطقة وادي سوات.ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.