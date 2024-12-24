شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ودلتا للطباعة والتغليف، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 24 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.65%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 30.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 91.5 ألف جنيه، 141.5 ألف جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30118 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 37088 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 11298 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والشرقية-إيسترن كومباني، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عدد 6 آلاف سهم، 25.2 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واسترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 180 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركتا مصر بني سويف للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 6 آلاف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 411.8 ألف سهم، 1025 سهمًا، 5500 سهم، 96.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 7400 سهم.

صفقات



أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، شراء المساهم إيهاب القماش عدد 54353 سهمًا بسعر 12.03 جنيه بقيمة 653.9 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.39% إلى 0.41%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري-باندا)، شراء المساهم مارينا ألفي عزيز إسحاق عدد 1.1 مليون سهم بسعر 3.3599 جنيه بقيمة 3.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.757% إلى 0.981%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بيع المساهم إيهاب سعد جوهر عدد 3.3 مليون سهم بسعر 1.85 جنيه بقيمة 6.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.77% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

الدولية للمحاصيل



قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض نشاط الاتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات، والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على عدد 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2024.

طلعت مصطفى



أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.

وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.