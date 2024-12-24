تكنولوجيا: DJI Mavic 4 Pro: تسريبات جديدة تكشف عن ملامح الطائرة الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقتربت شركة DJI من الكشف رسميًا عن طائراتها الجديدة Mavic 4 وMavic 4 Pro، التي طال انتظارها كبدائل لطرازات Mavic 3 وMavic 3 Pro. يُتوقع أن يتم إطلاق كلا الطرازين في حدث مشترك قريبًا.

ظهرت Mavic 4 Pro مؤخرًا في قوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، بينما كانت Mavic 4 قد سُجلت لدى الهيئة نفسها قبل بضعة أشهر. تُشير المعلومات إلى أن Mavic 4 ستأتي ببطارية أكبر مقارنة بنسخة Pro.

وشارك إيجور بوجدانوف مؤخرًا صورة أوضح لـ Mavic 4 Pro، تُظهر غلاف الكاميرا المُعاد تصميمه. رغم ذلك، ستستمر الطائرة الجديدة في تقديم ثلاث كاميرات، تمامًا كما كان الحال مع الجيل السابق.

لم يُحدد بوجدانوف بعد موعد إطلاق Mavic 4 Pro، لكن التسريبات الأخيرة تُشير إلى أن DJI تُخطط لإطلاق العديد من الإصدارات الجديدة خلال عام 2025. من بين هذه الإصدارات، يُتوقع أن تصل طائرات Mini 5 وFlip بدون طيار قريبًا، بالإضافة إلى كاميرا Osmo Action 6 الجديدة.

المصدر