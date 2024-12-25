شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن يبدأ بتغيير العادات اليومية الخاطئة.. اعرف اكتر والان مع تفاصيل الخبر

إنقاص الوزن رحلة في بعض الأحيان تكون صعبة، بسبب اتباع أنظمة وحميات غذائية خاصة، تساهم في التخلص من الوزن الزائد، وتطلب الحرمان من بعض الأطعمة، واتباع بعض النصائح الفعالة.



إنقاص الوزن له العديد من النصائح والشروط التي يجب اتباعها للحصول على وزن صحي، وذلك وفقا لموقع Mayo Clinic.

إنقاص الوزن

انقاص الوزن والنصائح الفعالة في تحقيق هذا الأمر، يتطلب اتباع بعض التغيرات، ومنها:

-التغييرات في النظام الغذائي

انقاص الوزن يتطلب قيام الشخص بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه، مع ضرورة اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين خالي الدهون مثل الدجاج والسمك، وينصح بتقليل من استهلاك الأطعمة مرتفعة الدهون، وأيضا ذات الملح المرتفع، والسكريات، مع ضرورة شرب كميات وفيرة من الماء.

انقاص الوزن عن طريق وضع جدول لممارسة التماريين الرياضية بشكل يومي تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في زيادة حرق الدهون، ولذا عليك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، مع ضرورة اختيار التمارين التي تشعرك بالراحة مثل المشي أو الجري أو السباحة، قم بتمارين تقوية العضلات مثل الضغط والرفع، قم بتمارين التمدد لتحسين المرونة، وقم بتمارين الكارديو مثل الجري أو الدراجة.

-التغييرات في نمط الحياة

عند الرغبة في في انقاص الوزن يجب عليك القيام ببعض التغيرات في نمط الحياة لكي يصبح صحيا، ومنها، الحصول على 7-8 ساعات من النوم، تقليل الشعور بالتوتر والضغط النفسي، و تجنب الجلوس لفترات طويلة، وعليك استخدم السلم بدلاً من المصعد.



انقاص الوزن يتطلب العديد من النصائح الإضافية التي يجب القيام بها خلال رحلة التخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-قبل البدء في أي حمية غذائية يجب استشارة الطبيب.

-يمكنك القيام بتسجيل الوزن منذ بدايتك لتغيرات نمط الحياة كل أسبوع للتشجيع علي الأهداف والحصول عليها.

- تجنب الأكل العشوائي.

