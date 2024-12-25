شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس للدفا.. نوع من الخضار الشتوي يحافظ على صحة قلبك لا تهمله والان مع تفاصيل الخبر

لا يعي البعض أن الخضراوات يمكنها أن تولد الدفء في جسمك، ففي فصل الشتاء هناك بعض الخضراوات الشتوية التي يمكن أن تساعد على توليد الدفء في الجسم، على سبيل المثال بعض الخضراوات مثل السبانخ والكرنب الأخضر والبطاطس الصحية كذلك الجزر البرتقالي والأحمر، وكذا الكرات، واللفت والفجل والبنجر، كلها خضراوات تساعد على الشعور بالدفء خاصة إذا تم تناولها بطريقه صحية ومفيدة، وفق ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبى.

فوائد الكرنب للصحة

أكد التقرير أن الكرنب بشكل خاص يحتل أهمية كبيرة على مائدة الشتاء، فهو صحي ومفيد للصحة والجسم بشكل عام.

تابع تقرير أنه لا تقف فوائد الكرنب عند حد الدفء، بل إنه عضو هام من الخضراوات الصليبية الصحية والمفيدة، التي تعزز صحة الجسم كما أنه يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية، فالكرنب يحتوي فقط على خمسة جرام من الألياف ، هذا الكم من الألياف مفيد للمعدة بشكل رائع فهو يعزز من صحة الهضم والإخراج وكذا يعطي القيمة الغذائية والحصة اليومية التي يحتاجها الجسم بالفعل.

تابع التقرير موضحا أنه يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات سي وفيتامين ا تلك الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم في الشتاء للشعور بالدفء وتقليل فرص العدوى المتكررة وأدوار البرد.

فوائد الكرنب للصحة والقلب

لا شك أن مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين كلهم خصائص مضادة لالتهابات الجسم، وترحع فائدة الكرنب إلى كونه يحتوي على حمض الفوليك والفلافونويدات، تلك المواد والاحماض والمركبات التي يحتاجها الجسم وكذلك القلب هي لها فائدة عظيمة في سريان الدم في الجسم وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب كما أنها تقللل من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب وفقا لدراسات كثيرة في هذا الصدد.