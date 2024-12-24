شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2024 العديد من الاخبار منها كولر يناقش توصية تخطيط الاهلى وتقرير الطبيب لقيد على معلول ، وزد يتعادل مع إنبي

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة لقاء فاركو في الدوري الممتاز، و يحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

4 ملفات حاسمة على طاولة اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا مهمًا غدًا الأربعاء ، لمناقشة أربعة ملفات بارزة تتصدر جدول الأعمال، في إطار خطة التطوير الشاملة التي يسعى الاتحاد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

زد يتعادل مع إنبي سلبيا ويقفز للمركز الثالث بالدوري المصري

تعادل فريقي زد وإنبي، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يطير للجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

تطير بعثة فريق الاهلى للجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا حيث بدأ الجهاز الإداري بالفريق إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات السفر للجزائر للاعبين والجهاز الفنى من أجل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم جزائرى لإدارة مباراة الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 5 يناير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كولر يناقش توصية تخطيط الاهلى وتقرير الطبيب لقيد على معلول

يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى توصية لجنة التخطيط بناديه بضرورة قيد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر فى يناير المقبل وذلك بعد تلقيه نتائج مطمئنة عن جاهزية اللاعب البدنية بعد الاطلاع على نتيجة القياسات البدنية التى خضع لها الايام الماضية بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

تحدث جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

الكاف يخطر الزمالك رسميا بنقل مباراة بلاك بولز فى الكونفدرالية للقاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بموافقته على نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، لتقام في السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي بدلاً من إقامتها في موزمبيق.

إمام عاشور يعود لتشكيل الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة نجمه إمام عاشور لاعب خط الوسط للتشكيل الاساسى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.