ترأس الخوري الأب يوسف سمعان قداس عيد الميلاد في كنيسة سيدة النجاة العجائبية في بلدة الكفور.
وفي عظته، ندّد سمعان بالحروب الدائرة عندنا ومن حولنا و من خلال الحقد و الإنتقام و العنف و الإرهاب، مشيرا الى "اننا نضيع اليوم في مواجهة الشر و الألم و أحزان اخوتنا" متسائلا :هل ما زلنا الى اليوم نؤمن أن يسوع سيمسح كل دمعة من عيوننا فلم يبق للموت سلطانا علينا و لا للألم.
وأضاف :"نحن بحاجة اليوم قبل الغد إلى التوبة و العودة إلى ذواتنا و إلى الله لكي نعيش فرحة الميلاد ، فرحة الرجاء الجديد و السلام الآتي إلينا ، يسوع المسيح ملك السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب سمعان بقداس الميلاد في الكفور: نحن بحاجة اليوم إلى التوبة والعودة إلى الله لكي نعيش فرحة الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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