قداديس الميلاد عمّت الكنائس في الإمارات والعظات شرحت معاني العيد

أحيت الكنائس في دولة الإمارات قداديس عيد الميلاد في مختلف الرعايا، ففي دبي أقيمت القداديس في كنيسة القديسة مريم في عود ميثا وخدمت القداس جوقة الرعية وحضره جمهور كبير من مختلف الجاليات العربية.

وترأس الذبيحة كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الأب مايكل أوسوليفان.

الأب جعجع شرح في عظته معاني العيد، وأشار إلى أن طفل المغارة هو ملك السلام، متمنياً أن يحل السلام في العالم أجمع ولاسيما منها في لبنان وفلسطين والسودان وأوكرانيا.

وكان الأب جعجع احتفل بقداس الميلاد في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بحضور جمهور من الرعية.

وفي العاصمة الإمارتية أبو ظبي، أحيا كاهن الرعية الأب إيلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كاتدرائية مار يوسف. وألقى عظة من وحي المناسبة ركزت على الأبعاد الروحية التي يحملها عيد الميلاد.

وفي كنيسة مار ميخائيل في إمارة الشارقة رأس الذبيحة، كاهن الرعية الأب ماجد موسى الكبوشي. سبق ذلك قداسا في كنيسة مار أنطونيوس البدواني في إمارة رأس الخيمة.

كذلك أقيمت القداديس في كنائس العين والفجيرة.