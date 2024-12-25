شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الوطنية في طولكرم تعلن الإضراب العام حدادا على الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوى الوطنية في طولكرم الإضراب العام حدادا على أرواح الشهداء الذين قتلهم الاحتلال في اليومين الماضيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه، أن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، العميد ياكى دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه، أن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، العميد ياكى دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.