شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعرى بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في البيرة وسط الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه، أن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، العميد ياكى دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

وقال الجيش أن كيوف أصيب بجروح متوسطة وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في هجمات وقصف طائرات مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم.

وقام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمراجعة أمنية شاملة مع رئيس "الشاباك" برونين بار ونائبه ومنتدى الإدارة العليا، تشمل نشاط الجيش في الضفة الغربية.