أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان،، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سلطات كازاخستان تأكيدها "نجاة 25 شخصا من تحطم الطائرة التي تقل 72 راكبا قرب مدينة أكتاو غربي البلاد".
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة للطائرة وهي تترنح في الجو، قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.
وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن سلطات كازاخستان: نجاة 25 شخصا من تحطم طائرة ركاب أذربيجانية تقل 72 راكبا قرب مدينة أكتاو غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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