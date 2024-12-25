زيلينسكي: بوتين تعمد استهداف الطاقة يوم عيد الميلاد بـ70 صاروخا معظمها باليستي وأكثر من 100 مسيرة

أشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمد استهداف الطاقة يوم عيد الميلاد بـ70 صاروخا معظمها باليستي وأكثر من 100 مسيرة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، أن "روسيا شنت هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا حيث عمدت السلطات الى فرض قيود على الاستهلاك".

وأوضح غالوشينكو، في تصريح له "الجيش الروسي هاجم مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة، وتتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة".