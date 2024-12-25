شكرا لقرائتكم خبر عن حلوان للأسمدة: خطة لزيادة الصادرات مع استقرار تدفقات الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، أن هناك تركيز على زيادة الصادرات الفترة الحالية. لا سيما فى ظل تدفقات الغاز الطبيعية للمصانع والتى تساهم في ثبات الإنتاجية وزيادة الصادرات التى تمثل هدفا استراتيجيا للدولة المصرية ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف عبد العليم لـ"الخليج 365" أنه لأول مرة بدأت الشركة مؤخرا فى تصدير أحد المنتجات الجديدة إلى أوروبا، وهو منتج الجريد يوريا، لافتا إلى أن المنتج عليه طلب خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع ارتفاع الطلب عليه عالميا، مما يمثل إضافة لصادرات مصر للخارج وجلبا للعملة الصعبة، لا سيما أن سعر المنتج الجديد أعلى من سعر سماد اليوريا.

وأضاف حسن عبد العليم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه بجانب المنتج الذى يمثل قيمة مضافة عليه، ويتم تصنيعه قبل مرحلة تصنيع اليوريا بشكل نهائي هناك منتج أخر نسعى لتصنعيه وهو منتج الميلامين هو من اليوريا أيضا، وعليه إقبال كبير، موضحا أنه تم الاتفاق على تدشين مصنع جديد بخبرات إيطالية، بحيث سيكون مشروع الميلامين الأول من نوعه فى مصر وأفريقيا والثانى فى منطقة الشرق الأوسط.

يشار أن الشركة بجانب تحالف بين شركات حكومية من بينها أبوقير للأسمدة والأهلى كابيتال المالية تدرس تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بـ1.2مليار دولار فى المرحلة الأولى.