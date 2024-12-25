تكنولوجيا: تسريب الشهادة يكشف تصميم ومواصفات Nubia Focus 2 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Nubia Focus 2 5G القادم من ZTE عبر الإنترنت من خلال وثائق اعتماد جديدة، مما كشف عن تفاصيل مبكرة حول الجهاز. يُتوقع أن يتبع الطراز (Z2462N) نهج هاتف Nubia Focus الأصلي، الذي أُطلق في وقت سابق من هذا العام كجهاز اقتصادي مزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا بقوة 33 وات.

تشير صورة منخفضة الدقة من إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي إلى أن Focus 2 سيأتي مع إعداد كاميرا ثلاثية، وهو تحديث مهم مقارنة بسابقه الذي كان يحتوي على عدستين فقط. ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، يبدو من المرجح أن يتم تضمين عدسة فائقة الاتساع بجانب المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجابكسل.

أكدت شهادة Wi-Fi أن الهاتف سيعمل بنظام اندرويد 15 (Vanilla Ice Cream) ويدعم Wi-Fi 5 (ac) على نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. في حين لم تكشف شهادة Bluetooth عن معلومات إضافية، إلا أنه تم تأكيد دعم الهاتف لشبكات 5G، إلى جانب استمرار ميزات الاتصال المميزة في الجيل السابق. كذلك، هناك دلائل تشير إلى وجود نسخة 4G قيد التطوير، يُتوقع أن تستهدف الفئة الاقتصادية.

في سياق مشابه، قدمت العلامة التجارية سابقًا هاتف Focus Pro 5G في إندونيسيا، وهو جهاز ركز على الكاميرا وظهر لأول مرة في معرض MWC 2024. تميز الهاتف بشاشة FHD+ بمقاس 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وزر اختصار منزلق لوظائف مخصصة، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقنيات OIS وEIS وخمسة أطوال بؤرية. تضمنت ميزاته تسجيل فيديو بدقة 4K، ووضع تصوير ليلي احترافي RAW Super Night Mode، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما قدم الهاتف معالجًا بسرعة 2.2 جيجاهرتز 5G، وذاكرة RAM بسعة تصل إلى 20 جيجابايت (فعلية وافتراضية)، وسعة تخزين 256 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط.

رغم غياب تأكيد رسمي عن موعد إطلاق Nubia Focus 2 5G، يُتوقع أن يتم الكشف عنه خلال معرض MWC 2025، الذي سيُعقد في 3 مارس، كما حدث مع طراز العام الماضي.

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