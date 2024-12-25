الشرع يخطط مثل النبي محمد ويفكر مثل عرفات ويتبع أردوغان!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد موشيه بوزيلوف، الباحث البارز في معهد مشغاف الإسرائيلي للأمن القومي، والعضو السابق في جهاز الشاباك عبر مقال له بصحيفة "جيروزاليم بوست" أنه يتعين على الغرب أن ينظر إلى الشرق الأوسط وزعمائه من خلال عدسة واقعية، وشدد على أن الجولاني ليس براغماتيا بالمعنى الغربي، بل هو استراتيجي متطور.

وبالنسبة للعديد من الباحثين والصحافيين والقادة والمواطنين في الغرب، يُنظر إلى أبو محمد الجولاني ، زعيم هيئة تحرير الشام، باعتباره شخصية براغماتية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد، المتجذر في وجهات النظر الغربية، يعكس التحيزات الثقافية للغرب أكثر من حقائق الشرق الأوسط، ولفهم السبب، يجب أن ندرس كيف تشكل الثقافة الغربية تصور القادة في الشرق الأوسط وكيف يلعب الجولاني نفسه دوراً في هذه اللعبة الدبلوماسية المعقدة.

إن الغربيين مقيدون منطقيا بتحيزهم الثقافي في فهم الشرق الأوسط بسبب الاختلافات الثقافية الأساسية بين المنطقتين. إن الغربيين هم النتاج الثقافي لأكثر من قرن من الحروب المدمرة في أوروبا - الصراعات التي أعادت تشكيل النظام العالمي وأدت إلى تبني قيم مثل السلام والرخاء والتعاون بين الدول.

بعد حربين عالميتين أسفرتا عن عشرات الملايين من القتلى ومعاناة هائلة، أصبحت الثقافة الغربية تتمحور حول التطلعات إلى الاستقرار الاقتصادي وحقوق الإنسان والوئام الدولي.

الحروب الدينية.. ثقافة شرق أوسطية

وعلى النقيض من ذلك، تطور الشرق الأوسط على مدى آلاف السنين كثقافة قبلية صحراوية تشكلت من خلال الصراعات الإقليمية والحروب الدينية التي لا تزال تحدد المنطقة.

في حين انتهت الحروب الدينية في الغرب منذ قرون، فإن الصراع السني الشيعي والصراعات العرقية في الشرق الأوسط لا تزال تشكل محور الصراعات المستمرة. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، هيمنت الشيعية الإيرانية على الشرق الأوسط من خلال التحالفات والتهديدات. ولكن اليوم، يكتسب التحالف السني بقيادة تركيا وجماعة الإخوان المسلمين المزيد من القوة، وخاصة بعد إزاحة الأسد وغزو سوريا.

التحيز المعرفي في النظرة الغربية للجولاني

إن الفجوة بين القيم الغربية وواقع الشرق الأوسط تخلق تنافراً معرفياً كبيراً بين القادة والصحفيين والباحثين الغربيين. فهم يكافحون من أجل التوفيق بين الكيفية التي استولى بها زعيم جهادي مثل الجولاني على السلطة في سوريا وأعاد تقديم نفسه للعالم باعتباره زعيماً براغماتياً. فكيف يسد العقل الغربي هذه الفجوة؟ من خلال آلية التشويه المعرفي.

وتعمل هذه الآلية على النحو التالي: فمن أجل التوفيق بين توقعاتهم والواقع، يفسر المراقبون الغربيون تصرفات الجولاني باعتبارها إشارة إلى التغيير. ويُنظَر إلى تبنيه للأزياء الغربية، وتجنبه للعنف المفرط ضد السكان المحليين، ولغته الدبلوماسية باعتبارها دليلاً على البراغماتية. ولكن الحقيقة هي أن تصرفات الجولاني لا تعكس القيم الغربية بل تعكس استراتيجية إسلامية واضحة تُعرَف بالتقية .

ما هي التقية ؟

التقية هي عقيدة مصممة لحماية المؤمنين المسلمين من الأذى أو الاضطهاد. يسمح القرآن للمسلمين بإخفاء إيمانهم عندما يواجهون "الكفار" (أعداء الإسلام) إذا لزم الأمر لحماية أنفسهم، بل إنه يسمح للمسلمين بإعلان الكفر عندما يتعرضون للإكراه، بشرط أن يظل الإيمان سليماً في قلوبهم. حتى أن النبي محمد نفسه استخدم التقية في مواقف معينة.

من الأمثلة الشهيرة على استخدام النبي محمد للتقية معاهدة الحديبية، يرى العديد من العلماء أن هذه المعاهدة كانت بمثابة تقية استراتيجية ، حيث وافق النبي محمد على وقف إطلاق النار بنية غزو مكة لاحقًا - وهو الهدف الذي حققه في النهاية.

الجولاني وفكر ياسر عرفات

إن البراعة الاستراتيجية التي يتمتع بها الجولاني تذكرنا ببراعة الزعيم الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. ففي خطاب ألقاه في جوهانسبرغ في العاشر من أيار (مايو) 1994.

قارن عرفات بين اتفاقيات أوسلو ومعاهدة الحديبية قبل أن تنتهك. وقد أثبت التاريخ أن عرفات كان يعني ما قاله ـ ومن يشكك في صدقه يستطيع أن يراجع الانتفاضة الثانية وحادثة سفينة الأسلحة كارين أ . وفي عام 2002، حظيت بشرف استجواب طاقم تلك السفينة، وهو التحقيق الذي توصل إلى أن العملية تعود إلى عرفات ووزير ماليته فؤاد الشوبكي.

تأثير أردوغان في تركيا

إن الجولاني له معلم بارع هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويفسر تعاونه مع هذا المخرج التركي الكثير من نجاح الجولاني في خداع الغرب. وباعتبارها معقلاً لجماعة الإخوان المسلمين، تتفوق تركيا في التلاعب الدبلوماسي بالتصورات الغربية. ومن خلال إرشاد أردوغان، علمت تركيا الجولاني كيفية تبني واجهة براغماتية تخدم أهدافه الإيديولوجية والسياسية.

إن أحد التكتيكات الرئيسية في خطة الجولاني هو مفهوم الهدنة ــ وقف مؤقت للأعمال العدائية. ووفقاً لسنة النبي محمد، فإن الهدنة مسموح بها عندما يكون المسلمون في موقف ضعف، مما يسمح لهم بإعادة تجميع صفوفهم واكتساب المزيد من القوة قبل استئناف الصراع. وعندما سئل عن العلاقات مع إسرائيل أو الحروب المستقبلية، لم يستبعد الجولاني القتال.

ولكن هذا النهج لا يرقى إلى مستوى التصور السائد. فهو بدلاً من ذلك يصور الموقف من منظور "ضعف المؤمنين" و"مصلحة الأمة". وهذا النهج يتجنب الالتزام بالسلام الحقيقي، ويخفي نفسه بدلاً من ذلك في إطار التأجيل الذي ترعاه الأسس الدينية.

الوهم الغربي مقابل الحقيقة البسيطة

إن الباحثين السياسيين والساسة والصحافيين في الغرب الذين يفتقرون إلى فهم السياق الثقافي والديني يفسرون أقوال وأفعال الجولاني باعتبارها تقدماً نحو التحديث الإسلامي. والحقيقة البسيطة هي أن الجولاني يظل جهادياً أيديولوجياً تستبعد أهدافه البعيدة المدى السلام أو الرخاء وفقاً للمصطلحات الغربية.

والواقع أن المسلم الأصولي الراغب في صنع السلام مع إسرائيل، من الناحية الثقافية والدينية، لا يختلف عن اليهودي المتدين الراغب في أكل اللحوم غير الحلال.