شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: العفو الرئاسى رد جميل للسيناوية والتسامح منهج الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا بأن قرار العفو يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على رد الجميل لأبناء سيناء الذين كان لهم دور كبير فى الحرب على الإرهاب.

وأضاف أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى تتسق مع الاستراتيجية الوطنية التى أقرها الرئيس السيسى وهى أن مصر دولة تسع الجميع، وأن العفو والتسامح هو منهج الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لكل من يريد المشاركة فى بناء الوطن.

ولفت أبوشقة، إلى أن المستقبل المشرق لمصر يحتاج إلى تكاتف كافة أبناء الشعب المصرى جميعًا فى البناء والتنمية وأن العفو الرئاسى يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستنادًا إلى الحق الدستورى للرئيس بالعفو عن العقوبة المقررة طبقا للمادة 155 من الدستور.



وشكر المستشار بهاء أبوشقة الرئيس السيسى على استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخى لأبناء سيناء فى جهود مكافحة والتصدى للإرهاب، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة، مؤكدا: "أضم صوتى لأبناء سيناء ومشايخها وعواقلها مؤيدا وموازرا وداعمًا لهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية على أرض الفيروز".

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن فى بيان رسمى منذ قليل، أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسى، العفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.