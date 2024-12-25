شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يرحب بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بالبرامج الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الصحفي حازم الملاح عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي بقرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الخاصة بتنظيم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات المختلفة.

وأوضح الملاح في تصريحات خاصة، أن منع المداخلات الهاتفية على الهواء من الأمور الإيجابية بسبب التجاوزات التي تحدث من المتصلين، بالإضافة للاتفاق المسبق وهوس " الترند"، وكذلك منع جميع الإعلانات بجميع أشكالها خلال فترة بث البرامج.

وطالب الملاح بضرورة تعزيز التعاون وخلق قنوات اتصال بين نقابة الصحفيين والإعلاميين مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد، بالإضافة إلى الحد من مقدمي البرامج والمحاسبة على الأخطاء والتأكيد على عدم تحويل برامج "التوك شو" لبث الأفكار الخاصة للمذيعين ومقدمي تلك البرامج والاستمرار في تدريب الكوادر الصحفية والإعلامية وضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.

وأكد حازم الملاح، أن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستساهم بلا شك في ضبط المشهد الإعلامي بعد الفوضى المنتشرة في بعض القنوات الفضائية، خاصة من مقدمي برامج التوك شو، خاصة أن معظم مقدمي هذه البرامج أصبحوا يتحدثون بالساعات في السياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما تسبب في حالة من الملل لدى المواطن الامر الذي أدي لانصراف قطاع كبير عن متابعة هذه القنوات وكذلك أزمة "شراء الهواء" المنتشرة في القنوات وظهور غير المتخصصين، بالإضافة للتشهير والتجريح المستمر.

وفي نفس الإطار طالب الملاح بتنفيذ توصية الحوار الوطني بضرورة صدور قانون حرية وتداول المعلومات الأمر الذي يقضي علي الشائعات وتعزيز حرية الرأي والتعبير.