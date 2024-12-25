شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه خلال حملة مكبرة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة شن حملة مكبرة بمنطقة المجزر الآلي المتفرع من طريق اللبيني بالهرم، لتحقيق الانضباط بالطرق ومنع سير مركبات التوك توك عكس الاتجاه أو إعاقة حركة المارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك، إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين، واستهدفت ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين وإعاقة السير.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد من المركبات وايداعها بمخزن الإشغالات بالحي.

وأشارت إلى أنه تم تكليف وردية مسائية من إدارة الإشغالات بالحي لمنع أي مخالفات مجددًا، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.



حملة مكبرة بمنطقة المجزر الآلي المتفرع من طريق اللبيني بالهرم



