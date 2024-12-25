شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: العفو الرئاسى عن 54 من أبناء سيناء إعلاء لمفهوم حقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يأتى فى نهاية عام 2024، ونحن نستقبل عاما جديد مليء بالطموحات والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن قرار العفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليها من أبناء سيناء يأتى بمثابة استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

ووجهت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى أعاد أبناء سيناء إلى أهاليهم نهاية 2024، حتى يكون عام جديد مليء بالخير عليهم وعلى بلدنا، فى ظل الأمن والأمان التى تعيشه مصر فى ظل القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن قرار العفو الرئاسى يؤكد كل يوم أن الرئيس السيسى هو أب بكل المصريين، حيث سبق وأن أصدر الرئيس قرارات عفو رئاسية عن المحبوسين فى قضايا سياسية، مشيرة إلى أن هذا يؤكد على إعلاء قيم حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.