شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تزور مدرسة ضمن حملة توعية للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:25 م

استمرار فعاليات اليوم الثالث على التوالي للزيارات الميدانية التي يجريها الجهاز التنفيذي بالهيئة لمدارس محافظة القاهرة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وشملت زيارة اليوم مدرسة طبري الشروق المتكاملة - بمدينة الشروق وبحضور طلبة مدرسة الشهيد أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات ومدرسة نبوية موسي المتكاملة.

طلاب المدرسة فى محاكاة الانتخابات

طلاب المدرسة

طلاب مدرسة القاهرة

طلاب مدرسة فى القاهرة

محاكاة الانتخابات

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