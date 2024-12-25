شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أنه هناك عدة طرازات استطاعت أن تتصدر التقرير كأكثر سيارات " ملاكي " تم ترخيصها والتأمين عليها إجباريا بوحدات المرور المختلفة خلال نوفمبر 2024 .

استطاع طراز "هيونداى" أن يحصد المركز الأول في سيارات"الملاكي" الأعلى ترخيصا بواقع 1475 سيارة، ويليها طراز "إم جى" بواقع 899 سيارة ثم طراز "مرسيدس" بواقع 845 سيارة، وفى المركز الخامس طراز " كيا " بواقع 621 سيارة.

يذكر أن التقرير الشهري للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري قد أوضح أن أعداد السيارات "الملاكى" مجمع التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت حوالي 12894سيارة ملاكي جاء من بينها ترخيص وتأمين 193 سيارة موديل 2021و347 سيارة موديل 2022 و820 سيارات موديل 2023 و4462 موديل 2024 و7072موديل 2025.