شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع 240 جنيها.. سعر الجنيه الذهب عقب هبوط عيار 21 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

خسر سعر الجنيه الذهب قرابة 240 جنيها خلال الساعات الماضية ، ليسجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 29840 جنيها للجرام.

ومع افتتاح بورصة الذهب في العالم، يتغير سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، وسط توقعات بعودة صعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بعد الهبوط الملحوظ بختام تعاملات أمس الثلاثاء.



سعر الذهب الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.



توقعات سعر الذهب في مصر اليوم، تشير الي اتجاه صعودي في حالة تعافي سعر الذهب العالمي عقب هبوط الأوقية قرب 2600 دولار .

يتوقع سيتي بنك أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.