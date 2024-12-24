الامارات | رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، حفل زفاف محمد سالم راشد النيادي، إلى كريمة خليفة راشد محمد النيادي، في قاعة الخبيصي في مدينة العين.

رافق سموه، جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية بهانج ملك ماليزيا السابق، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من المسؤولين.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم أعرب ذوو العريسين، عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمشاركته أفراحهم التي تزيدها سروراً، واعتزازهم بنهج الترابط الأصيل الذي يجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل، الذي حضره جمع من المدعوين والأقارب، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.