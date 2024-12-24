■ عاد بدرالدين الجزولي المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية لمباشرة مهامه كالمعتاد وذلك بعد رحلته الأخيرة إلي يوغندا ..

■ إعلام وزارة الصحة الإتحادية احتفي بعودة المدير العام لصندوق الإمدادات الطبية وفي التعميم الإعلامي ذكرّنا إعلام الصحة الإتحادية بأن بدرالدين الجزولي عاد لمساندة القوات المسلحة وأشاد بإنتصاراتها الأخيرة .. والمعلوم أن ذاكرة السوشيال ميديا تحتفظ ببوستات الجزولي الداعمة لشتات الثورة المصنوعة والمنددة بالجيش !!

■ لا يحتاج السودانيون للتذكير بأهمية الصندوق القومي للإمدادات الطبية والذي قدم تجربة غير مسبوقة في جبهة الأمن القومي في مجال الدواء .. التجربة التي سعي شتات الحرية والتغيير بكل قوة لهدمها وتشتيتها وكان تعيين المدير الحالي للإمدادات جزءاً من تلك الخطة .. واليوم .. هل تاب بدرالدين الجزولي من دعمه ومبايعته لقوي الحرية والتغيير أم هي موجبات اللحظة حتي تنقشع عاصفة مشاركة عزالدين دهب مدير الإعلام بالصندوق وصاحب المدير العام في فعاليات المؤترات التنظيمية لتقدم بيوغندا وتزامنت مشاركته مع زيارة قام بها الجزولي ليوغندا ..تم توقيف دهب للمساءلة والمحاسبة .. بينما عاد بدرالدين لممارسة مهامه تحت الأضواء الكاشفة !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد