فيضان بحر أبيض يجتاح منازل بالجبلين

فيضان وسيول إجتاحت مياه بحر أبيض عشرات المنازل بمدينة الجبلين (٧٠) كلم جنوب ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض. وتأثرت الأحياء الجنوبية وبعض المنازل بالأحياء الشمالية المطلة على الشاطئ.. الأمر الذي دفع مئات الأسر مغادرة المساكن.

#وطالب الأهالي السلطات بإجراء المعالجات العاجلة بتقوية السدود الترابية وإستنهاض طاقات الشباب والمنظمات لدرء المخاطر المحتملة جراء أرتفاع منسوب النيل وتمدده بالاحياء. التيار

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