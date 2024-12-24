شريف منير يرد على الانتقادات ويدافع عن بناته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان شريف منير ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، حيث تحدث عن كواليس حياته العائلية وعلاقته ببناته، كاشفاً عن العلاقة الخاصة التي تربطه بابنته الكبرى “أسما” ومجيباً عن التساؤلات التي أُثيرت حول أزمة حلاقة شعرها.

وعبّر شريف عن استيائه من الهجوم الذي تعرّضت له “أسما” عبر منصات السوشيال ميديا بعد حلاقة شعرها، وعلّق قائلاً: “أنا بخاف عليها وبختلف معاها في حاجات، وبزعل لما السوشيال ميديا تهاجمها، خاصة لما حلقت شعرها، وقالت لي إن عندها مشاكل في شعرها وقررت قصّه”.

وأشار إلى أنه لا يوافق على تعرض ابنته للانتقادات في ظل الظروف الشخصية التي قد تكون وراء قرارها، مضيفاً: “الناس مش عارفة ظروف بنتي إيه، ليه بتخبطوا فيها؟”… مشيراً إلى أنه ربما تكون هناك مشكلة صحية وراء قرارها.

وفي سياق حديثه عن العلاقة مع بناته، أكد شريف منير أن موقفه الثابت هو الوقوف دائماً إلى جانبهن، خاصة في مواجهة الانتقادات. وأضاف قائلاً: “أنا في كل الحالات هقف في ظهرها طول الوقت، وكل بناتي برضو هقف معاهم”. وأوضح أنه لا يتردد في الدفاع عنهن ومساندتهن في الأوقات الصعبة، متسائلاً: “لو حطينا نفسنا مكانهم، مش هيقبلوا النقد ده”.

وفي حديثه عن طريقة تعامله مع بناته، كشف شريف منير عن موقفه المختلف تماماً عن شخصية عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”، قائلاً: “أنا مش هكون زي عادل إمام في الفيلم، هدّيهم جرعات مناسبة من الحب والرعاية”. وتابع: “أبوس إيديهم ورجليهم لما يصحوا من النوم، مش محتاج سبب”.