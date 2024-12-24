فنانة شهيرة تثير الجدل بانتقادها لأعمال عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة سلوى محمد علي الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقادها الأخير لأعمال الفنان عادل إمام، حيث اتهمته بأنه لم يقدّم رسالة هادفة من خلال أعماله طوال مشواره الفني.

وقالت سلوى في أحد لقاءاتها الصحافية: “الرسالة في العمل الفني مبتخلهوش دمه خفيف، وأنا مش فاكرة إن الفنان عادل إمام اللي هو “الزعيم” وأكبر فنان متحدث باللغة العربية، قدّم رسائل في أعماله، عنده أفلام حلوة كتير مفيش فيها رسالة، ومعظم الكوميديا مفيش فيها رسالة”.

وتابعت: “لو اتكلمنا على فيلم “خلي بالك من زوزو” إيه الرسالة بتاعته؟ وده بالنسبة ليَّ من أجمل الأفلام في الدنيا، أو في السينما العالمية فيلم “الأب الروحي” إيه الرسالة بتاعته إن الناس تعمل عصابات؟ العمل الفني في الأساس بيمتعنا وبيسلينا وبيدخلنا في رحلة تفصلنا عن الحياة الواقعية”.

تصريحات سلوى محمد علي جعلتها عُرضة للانتقاد من عدد كبير من محبي عادل إمام، الذين يرون أنه قدّم أعمالاً فنية تحمل رسائل هادفة، رغم الطابع الكوميدي الذي تتسم به، ومن أبرز هذه الأعمال: “الغول” و”المنسي”.

يُذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مسلسل “فلانتينو”، الذي قدّمه في موسم رمضان 2018، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وطارق الإبياري وحمدي الميرغني وداليا البحيري…، وهو من إخراج رامي إمام، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن صاحب مدارس دولية شهيرة يعاني من تسلّط زوجته التي تدير المدرسة رغماً عنه فيضطر للتمرد على أسلوبها ويتزوج عليها ويستأجر لزوجته الثانية فيلا مجاورة لفيلته، ما يصنع مواقف كوميدية بين الزوجتين من دون أن تعرف الواحدة منهما أنهما متزوجتان من نفس الشخص.