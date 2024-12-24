مرت بمواقف صعبة وأليمة.. بشرى تكشف عن تجربتها مع التحرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حضورها العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” الذي تشارك في بطولته، كشفت الفنانة بشرى في تصريحات صحفية عن أسباب قبولها المشاركة في الفيلم، مشيرةً إلى تعرّضها شخصياً للتحرش في وسائل النقل العامة.

وقالت بشرى: “فكرة فيلم “آخر الخط” جديدة على السينما المصرية لأنه لا يُعد من ضمن الأفلام الطويلة ولا القصيرة، فهو وسط بين الاثنين، والتجربة تقدّم للمرة الأولى، وتحمل طابع الفانتازيا”.

وتابعت: “أنا سعيدة بدعمي لهذه التجربة، وكلنا نفّذناها بدون مقابل، دعماً منا لأبطاله، فأنا أحاول دائماً أن أدعم زملائي، سواء معنوياً أو مادياً أو حتى بالمشاركة الفنية في هذه النوعية من الأعمال”.

وكشفت بشرى عن تجربتها الشخصية مع وسائل النقل العامة، قائلةً: “مررت بمواقف صعبة وأليمة في المواصلات العامة في وقت انتشرت فيه ظاهرة التحرّش بالفتيات، ولذلك عندما عُرض عليّ فيلم “678” قدّمته بلا تردّد، لدعم هؤلاء الفتيات وإلقاء الضور على تلك الظاهرة التي انتشرت وقتها”.