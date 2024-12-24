شكرا لقرائتكم خبر عن «فُلك البحرية» تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية