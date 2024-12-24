شكرا لقرائتكم خبر عن «فُلك البحرية» تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، إبرامها اتفاقية إستراتيجية مع شركة يانغشان CIMC للمعدات اللوجستية في شنغهاي، بهدف بناء 5,600 حاوية شحن بحرية حديثة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة فُلك البحرية بإضافة 4,500 حاوية متعددة الأغراض بطول 20 قدمًا، و1,100 حاوية عالية السقف بطول 40 قدمًا إلى أسطولها.
ونوهت "فلك البحرية" بتجهيز الحاويات بتقنيات متقدمة تشمل أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء للمراقبة، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة فُلك البحرية، إذ سيتم تطبيق هذه التقنيات على مستوى أسطول الحاويات الجافة.
وتحتوي الحاويات على تقنيات السياج الجغرافي ورصد التلاعب والتي تمنع الوصول غير المصرح به، مما يضمن سلامة البضائع.
خططها التوسعية الخاصة بأسطول الحاويات.
وأضاف أن الاستثمار من شأنه الإسهام في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الرئيسي في توفير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
وتابع: "تتيح الحاويات الأولى من نوعها، التي ستحمل العلامة التجارية لشركة فُلك البحرية، الفرصة لتقديم خدمات أفضل للقطاع التجاري وتوفير الدعم للمصدرين والمستوردين بشكل مباشر عبر أرجاء المنطقة".
وقال: سنوفر من خلال هذا الأسطول لمالكي البضائع الوضوح وإمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل في الوقت الفعلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية".
وأضاف: "نتطلع من خلال تشغيل حاوياتنا الخاصة لتلبية احتياجات عملائنا، إلى توفير حلول شحن شاملة وإرساء علاقات مباشرة مع مالكي البضائع في المنطقة، وتتماشى جهودنا مع طموحات المملكة العربية السعودية، بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا رائدًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "نتطلع من خلال الاستثمار في أسطول حاويات حديث ومتطور، إلى تعزيز قدراتنا التشغيلية وتقديم حلول فعالة ومستدامة ومبتكرة لعملائنا، وهذه الحاويات المجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة".
وتابع: ستتيح الفرصة أمامنا لتحسين سلسلة التوريد وتطويرها وتحقيق الموثوقية على نطاقٍ واسع، بما يتماشى مع هدفنا وجهودنا نحو تعزيز التجارة الإقليمية، ويُشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية، في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية المتنامية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية".
تجدر الإشارة إلى أن الحاويات الجديدة صُممت لتلبية المتطلبات الصارمة للشحن الدولي، وتحسين القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات النقل الفعال، ويتميز أسطول الحاويات، بأرضيات من خشب الخيزران، التي تتمتع بأعلى مستويات المتانة لضمان دورة حياة طويلة، بالإضافة إلى ذلك تخضع كل حاوية للمعاينة وإجراءات المصادقة والترخيص، من قبل شركات التصنيف المعترف بها عالميًا، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.
كما سيتم تم نشر الحاويات بشكل استراتيجي عبر ممرات التجارة الرئيسية، ما يعزز قدرة شركة فُلك البحرية، على تلبية المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية، والإسهام في الوقت نفسه بتحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة فُلك البحرية بإضافة 4,500 حاوية متعددة الأغراض بطول 20 قدمًا، و1,100 حاوية عالية السقف بطول 40 قدمًا إلى أسطولها.
مستقبل أكثر استدامةوبحسب شركة فلك البحرية، تتميز جميع الحاويات بأنها قابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية ودعم رؤية المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ونوهت "فلك البحرية" بتجهيز الحاويات بتقنيات متقدمة تشمل أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء للمراقبة، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة فُلك البحرية، إذ سيتم تطبيق هذه التقنيات على مستوى أسطول الحاويات الجافة.
تقليل التأخيراتووفقا لشركة فلك البحرية، سيسهم دمج هذه الحلول التكنولوجية المتطورة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة، من خلال تقديم تحديثات لحظية للموقع، إلى جانب الإسهام في تحسين المسارات عبر الممرات التجارية وتقليل التأخيرات.
وتحتوي الحاويات على تقنيات السياج الجغرافي ورصد التلاعب والتي تمنع الوصول غير المصرح به، مما يضمن سلامة البضائع.
أسطول الحاوياتوقال الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية، بول هيستباك، إن الاستثمار يكتسب أهمية خاصة باعتباره إنجازًا بارزًا لشركة فُلك البحرية، على مستوى
خططها التوسعية الخاصة بأسطول الحاويات.
وأضاف أن الاستثمار من شأنه الإسهام في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الرئيسي في توفير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
وتابع: "تتيح الحاويات الأولى من نوعها، التي ستحمل العلامة التجارية لشركة فُلك البحرية، الفرصة لتقديم خدمات أفضل للقطاع التجاري وتوفير الدعم للمصدرين والمستوردين بشكل مباشر عبر أرجاء المنطقة".
وقال: سنوفر من خلال هذا الأسطول لمالكي البضائع الوضوح وإمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل في الوقت الفعلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية".
وأضاف: "نتطلع من خلال تشغيل حاوياتنا الخاصة لتلبية احتياجات عملائنا، إلى توفير حلول شحن شاملة وإرساء علاقات مباشرة مع مالكي البضائع في المنطقة، وتتماشى جهودنا مع طموحات المملكة العربية السعودية، بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا رائدًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".
مسيرة النمووقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فُلك البحرية، محمد بدوي : "تعكس هذه الخطوة الجريئة والطموحة، رؤيتنا الإستراتيجية والتزامنا بتحقيق مسيرة النمو والتطور".
وأضاف: "نتطلع من خلال الاستثمار في أسطول حاويات حديث ومتطور، إلى تعزيز قدراتنا التشغيلية وتقديم حلول فعالة ومستدامة ومبتكرة لعملائنا، وهذه الحاويات المجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة".
وتابع: ستتيح الفرصة أمامنا لتحسين سلسلة التوريد وتطويرها وتحقيق الموثوقية على نطاقٍ واسع، بما يتماشى مع هدفنا وجهودنا نحو تعزيز التجارة الإقليمية، ويُشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية، في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية المتنامية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية".
تجدر الإشارة إلى أن الحاويات الجديدة صُممت لتلبية المتطلبات الصارمة للشحن الدولي، وتحسين القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات النقل الفعال، ويتميز أسطول الحاويات، بأرضيات من خشب الخيزران، التي تتمتع بأعلى مستويات المتانة لضمان دورة حياة طويلة، بالإضافة إلى ذلك تخضع كل حاوية للمعاينة وإجراءات المصادقة والترخيص، من قبل شركات التصنيف المعترف بها عالميًا، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.
خطوط التجارة الرئيسيةوستسهم الحاويات الجديدة، في تعزيز خطوط التجارة الرئيسية، بما في ذلك الممرات الثنائية مع الهند وغيرها من الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلاسة وكفاءة عمليات التصدير والاستيراد، بهدف ضمان الجهوزية التشغيلية وتسهيل التكامل السلس على مستوى العمليات التوسعية لشركة فُلك البحرية، وسيتم تسليم الحاويات على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
كما سيتم تم نشر الحاويات بشكل استراتيجي عبر ممرات التجارة الرئيسية، ما يعزز قدرة شركة فُلك البحرية، على تلبية المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية، والإسهام في الوقت نفسه بتحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا