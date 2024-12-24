الخليج اليوم .. السفارة الأمريكية تكشف عن لقاء جمع السفير بالحراك الجنوبي

الرياض - كتب موسى القحطاني - قالت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمى اليوم إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن استيفن فاجن اجتمع برئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد، ومستشار رئيس مجلس القيادة - رئيس الحراك الجنوبي المشارك ياسين مكاوي. وأضاف الموقع أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليمن، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الساحة السياسية اليمنية. ويأتي اللقاء عقب يوم واحد من تنفيذ ضربات جوية شديدة نفذتها الولايات المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الحوثية شملت صنعاء والحديدة وأدّت إلى مقتل أحد القادة الحوثيين البارزين.

ويأتي اللقاء عقب يوم واحد من تنفيذ ضربات جوية

شديدة نفذتها الولايات المتحدة في المناطق التي تسيطر

عليها الحركة الحوثية شملت صنعاء والحديدة وأدّت

إلى مقتل أحد القادة الحوثيين البارزين

وتتصاعد المطالبات الشعبية في المناطق المحررة بإنهاء

الانقلاب الحوثي في ظل الفرص السانحة حاليا.

ويأتي لقاء السفير الأمريكي بالقيادات الجنوبية في

إطار ترتيب الأولويات وحشد الجهود السياسية لها.