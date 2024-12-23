الخليج اليوم .. الشرع يوجه دعوة للشيخ تميم لزيارة دمشق ويشيد بدور قطر الداعم للشعب السوري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال أحمد الشرع قائد الإدارة السورية خلال لقائه وزير الدولة القطري محمد الخليفي إن الدوحة أبدت كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية مشيدا بمواقفها تجاه الشعب السوري في كل المراحل.

وأهم ما جاء في تصريحات الشرع خلال اللقاء:

الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري.

قطر أبدت كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية.

سنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة.

وجهنا دعوة إلى أمير قطر لزيارة سوريا.

العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت عليه في السابق.

مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات

بدوره أكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي على ما يلي:

موقفنا كان وما زال ثابتا في الوقوف إلى جانب أشقائنا السوريين في هذا الوقت أكثر منه في أي وقت آخر.

بحثنا مع الشرع خطوات المرحلة الانتقالية.

الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض للوصاية من أحد.

نقف مع الأشقاء السوريين في جميع المراحل المقبلة.

قطر ستبقى إلى جانب الأشقاء في سوريا.

وقد وصل وفد قطري رفيع إلى دمشق اليوم الاثنين حيث عقد لقاءات مع المسؤولين السوريين في أول زيارة منذ 13 عاما.

يذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية (المؤقتة) محمد البشير عقدا عدة لقاءات مع وزراء ومسؤولين من دول عربية وغربية بحثوا خلالها الوضع الانتقالي في سوريا والإجراءات المستقبلية.