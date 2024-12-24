أروى تعبر عن اشتياقها لوالدها الراحل وتنشر صوراً له وهذا ما قالته

الفنانة أروى وأول تجربة درامية لها

جديد أروى القادم

آخر نشاطات الفنانة أروى الفنية

تكريم الفنانة أروى بمركز راشد لأصحاب الهمم

https://www.instagram.com/p/DD7K4Ftyhmn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD7K4Ftyhmn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD7K4Ftyhmn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - نشرت الفنانةصورة لوالدها الراحل وصوراً أخرى أثناء دفنه والذي توفِّيَ يوم 23 ديسمبر 2023، وعبرت عن اشتياقها له واكتفت بالصور التي نشرتها عبر حسابها وكتبت "اشتقت لك".وكانت الفنانة أروى قد خاضت تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل ""، وذكرت وقتها لـعن سعادتها بأول تجربة درامية قائلة: "هذي أول تجربة لي بالدراما، وأيضاً هو أول مسلسل سعودي معرَّبٍ من قصة تركية شاركت فيه، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، ومحظوظة أن أكون ضمن فريق ضخم ضم أسماء كبيرة جداً وشخصيات أفتخر بوجودها والوقوف معها في أول عمل درامي بمجال التمثيل، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، مهيرة عبدالعزيز بالإضافة إلى آخرين.أما جديد أروى القادم فهو عمل درامي آخر، كما أنها تحضر لبرنامج جديد "بود كاست"، وأيضاً لديها مجموعة من الأغاني الجديدة الفترة القادمة، وهنالك تحضيرات لمجموعة كبيرة من الأغاني اليمنية ستقدمها لجمهورها.وكانت آخر نشاطات الفنانة أروى أغنية "مغرم" من كلمات منذر درويش، ألحان وتوزيع أحمد الجوزي، وتم تصوير الكليب في فندق بلازو فيرساتشي دبي".كما طرحت خلال شهر أبريل 2024 أغنية منفردة بعنوان "من عاب ابتلا" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ومن كلمات الشاعر أنور المشيري، وصُورت الأغنية بطريقة الفيديو الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصاري.كانت الفنانة أروى قد تم تكريمها مؤخراً في مركز راشد لأصحاب الهمم في دولة الإمارات ضمن مجموعة من الفنانين الخليجيين ومن الوطن العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».