حبيب غلوم يكشف عن المزيد من الأسماء المشاركة له في مسلسل شْغَابْ

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آخر أعمال الفنان الدكتور حبيب غلوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - كشف الفنان الدكتورعن أسماء جديدة أخرى ستشاركه مسلسلة التراثي القادم "" والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025.وأعلن "غلوم" عن انضمام الفنانةلفريق العمل ونشر صورة لها وعلق وكتب: "النجمة سارة السعدي شرفتينا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".كما كشف قبل أيام أيضاً انضمام عدد من الفنانات حيث نشر صورة للفنانه آلاء شاكر وعلق وكتب: "صديقتي العسولة النجمة آلاء شاكر شرفتينا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".وكذلك كشف قبل أيام أيضاً عن مشاركة الفنانة ريم حمدان علق وكتب: "أفرح لما أشوف تلميذتي إللي درستها في بداياتها اليوم نجمة ريم حمدان شرفتينا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".كما كشف عن مشاركة الفنانة نيفين ماضي وعلق وكتب: "النجمة نيفين ماضي شرفتينا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".كما شارك متابعيه مؤخراً فيديو لبدء تصوير العمل وكان الفيديو يحتوي على لقطات لبعض الفاننين والفنانات وهم يجهزون لتجسد الشخصية ومنهم الفنان أحمد الجسمي والفنانة آلاء شاكر والفنان حبيب غلوم وكتب وقتها: "بسم الله نبدأ أول أيام تصوير مسلسل شْغَابْ تأليف إسماعيل عبدالله إخراج مصطفى رشيد مع نجومنا أحمدالجسمي، آلاء شاكر نسأل الله التوفيق".كما أعلن عن مشاركة فنانين آخرين منهم الفنان عبدالله الجنيبي وكتب وقتها: "الفنان القدير عبدالله الجنيبي شرفتنا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".كما نشر صور للفنان حميد العوضي وكتب: "ترقبوا النجم حميد العوضي في مسلسل شْغَابْ نورتنا وشرفتنا بمشاركتك".كما شارك متابعيه الفنان حبيب غلوم صورة للفنانة أمل محمد وعلق وكتب: "النجمة الجميلة أمل محمد نورتينا وشرفتينا بمشاركتك في مسلسل شْغَابْ".ونشر مؤخراً "غلوم" فيديو لزيارة المخرج راكان وكتب: "شرفنا بزيارة المخرج راكان مدير صناعة المسلسلات في أبوظبي للإعلام المشرف الفني لمسلسل شْغَابْ لموقع التصوير".وكان آخر أعمال شارك بها الفنان حبيب غلوم بالموسم الرمضاني مسلسل "الجذوع"، وتتناول أحداث المسلسل، في طابع تراثي، قصة سيدة شعبية تحاول جاهدة علاج أهالي القرية عن طريق الأدوية الشعبية بالطريقة التقليدية القديمة، وتسعى لمساعدتهم بشتى الطرق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، وفي ظل المشاكل والحروب التي تنشأ بين زوجها سيف وعدوه اللدود هلال.والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ تامر إسحاق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال الصقر، ومن بطولة: إبراهيم الحساوي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، جمعان الرويعي، شيماء سبت، وخليل الرميثي.بالإضافة لمسلسل "حليمة وديمة 3"، حيث يتناول الموسم الثالث تواصل "ديمة" وجارتها "حليمة" لمشاكلهما وخلافاتهما التي لا تتوقف، وسعي كل منهما لإيقاع الأخرى في مقلب جديد، ومحاولة "فرج" وابنه "سالم" للإصلاح بينهما، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الخراز، ومن بطولة: الفنانة سعاد علي، ملاك الخالدي، مرعي الحليان، أمل محمد، أحمد عبدالرزاق، وعائشة عبدالرحمن.

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