ابنة رانيا فريد شوقي تعلن رغبتها في التمثيل

ابنة رانيا فريد شوقي والتمثيل

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أحدث أعمال رانيا فريد شوقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - خطفتالأنظار خلال تواجدها برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط".التقت رانيا فريد شوقي وابنتها خلال العرض بالإعلامية بوسي شلبي، وسجلت معهما مقطعاً مصوراً نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.سألت بوسي شلبي ملك عن موعد دخولها مجال التمثيل، فردت والدتها "بعد الجامعة" في إشارة منها إلى أنها ترحب بدخول ابنتها هذا المجال، تدخلت ملك على الفور وأكدت أنها ستنهي دراستها خلال هذا العام، وعلى ما يبدو أن بوسي شلبي متحمسة لأن تخوض ملك هذه التجربة ووعدتها بأنها ستساعدها.ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي واحدة من مشاهير السوشيال ميديا، خاصة وأنها تشارك متابعيها بشكل دائم بعدد من الصور الخاصة بها، ودائماً ما تتصدر الترند وتثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة.فيلم "آخر الخط" من تأليف وإخراج محمد السعدني، في أولى تجاربه الإخراجية، ويجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل "الخطايا السبع" في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية، وهو من بطولة بسمة، بشرى، محمد القس، محمد على رزق، محمد يوسف أوزو، أحمد ثابت، وئام مجدي، محمد جمال كلبظ.يذكر أن رانيا فريد شوقي تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5"، ويشاركها البطولة كل من حمادة هلال، جوري بكر، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.خطفت ملك عوض الأنظار خلال تواجدها برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».