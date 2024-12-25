شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبو الريش: يمكن للأطفال من عمر 6 أشهر تلقى تطعيم الإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الأنورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة إحدى مستشفيات جامعة القاهرة، أن الفترة الحالية ذروة موسم العدوى الفيروسية وأشهرهم فيروس الإنفلونزا الذى يضم أكثر من نوع وكل عام يشهد تغير فى الفيروس عن العام السابق، موضحا أن الوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا تتم من خلال الحصول على التطعيم وذلك لمواجهة المتحورات الخاصة بالأنفلونزا.

وأوضح الدكتور شريف الأنورى، لـ"الخليج 365" أن الفئات المسموح لها الحصول على تطعيم الإنفلونزا هم الأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، ونوصى بضرورة حصول الأطفال وكبار السن على التطعيم لعدم تسبب مشاكل صحية نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مشيرا إلى أن الأطفال أقل من 9 أشهر يحصلون على جرعتين بينهم شهر وبالنسبة لمن تخطى الـ9 أشهر يحصل على جرعة واحدة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يحمى من عدوى الفيروس لكنه لا يمنع العدوى مطلقا، كما أنه يخفف المضاعفات حال حدوث عدوى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "دور البرد بيظهر بالتدريج مش زى الأنفلونزا اللى بتحصل فجأة، وبيكون معاها دايماٰ حرارة عالية وألم بالعظام وصداع.. أما الأنفلونزا بتكون مصحوبة بسيلان بالأنف و كحة و عطس و احتقان بالزور".