شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتعرض للمساءلة القانونية بسبب اختيارها لسائق غير نظامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت مواطنة تدعو “لمى عبدالله” للمُساءلة القانونية؛ بسبب اختيارها لسائق خاص يعمل بطريقة غير نظامية.

وروت “لمى” قصتها في مقطع فيديو ظهرت من خلاله لتوعية المواطنين وعدم الوقوع في الخطأ الذي وقعت به.

وقالت المواطنة :” في يوم من الأيام اقترحت علي بنت خالتي أشغل السواق واستفيد منه، واقترحت ذلك على الوالدة ولكنها قالت إنه مخالف وما هو على كفالتنا .”

وأضافت :” قولت لها إذا شِفت الأمر مربح بنقله على كفالتنا ومر شهر وشهرين وما كان فيه ملاحظات ولا أحد اشتكي .”

وتابعت :” تواصلت بي الشرطة في يوم وطلبوا مني الحضور، وخِفت وتوترت وأنا أعرف أيش هو الموضوع ولمن سألوني قولت إيه سواقنا الخاص.”

وواصلت :” لمن قررت أحكي كل شي قالوا لي إن واحدة من العملاء اشتكت لأنها تركت جوالها بالسيارة ولمن اتصلت عليه ما رد، وتحملت العواقب وعوضتها بالجوال.”