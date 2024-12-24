شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: موجة باردة نهاية الأسبوع وتوقعات الطقس عبر التطبيقات غير دقيقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السجلات التاريخية على مدار 40 عامًا تظهر أن المناطق الشمالية هي الأقل حرارة في فصل الشتاء.

وقال العقيل في مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” دائمًا نجد أقل درجة حرارة في الشتاء تسجلها القريات وعرعر وكل المناطق الشمالية من المملكة، بالإضافة إلى منطقة تبوك فهي الأقل حرارة بالشتاء.”

وأضاف:”فلكيًا نحن الآن مقبلين على وجهة هوية أخرى وموجة باردة متوقعة إن شاء الله نهاية الأسبوع .”

وبسؤاله عن الأجهزة الذكية وهل يمكن الاعتماد عليها أم لا، تابع :” الدراسات الحديثة أظهرت أن التطبيقات الذكية لتوقعات الطقس في الجوالات غير دقيقة.”